Мадисон, США, , 05:45 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками в американском штате Висконсин объявлен на его территории решением губернатора региона Тони Эверса, сообщается на сайте властей штата.

По словам главы Висконсина, это решение окажет дополнительное содействие экстренным службам, обеспечивающих сохранность инфраструктурных и культурных объектов.

При этом губернатор приказал увеличить в два раза — до 250 человек — число сотрудников Нацгвардии в городе Кеноше, который является центром беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в городе Кеноше вспыхнули акции протеста после ранения полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка. Из-за беспорядков власти объявили в городе комендантский час в ночное время.

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