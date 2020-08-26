Элиста, , 05:39 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Калмыкии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Сообщается, что авария произошла на дороге Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. В автобусе на момент ДТП находились 45 человек. В результате ДТП три человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Хасанском районе Приморья столкнулись два автомобиля. На место происшествия приехали сотрудники полиции и начали оформление документов. Однако позднее на место ДТП приехал внедорожник Mitsubishi Pajero, который столкнулся с поврежденными автомобилями, опрокинулся и загорелся. В результате происшествия пострадали восемь человек. Водитель внедорожника скрылся с места происшествия.