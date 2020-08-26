Иерусалим, , 05:37 — REGNUM Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 августа нанесла воздушный удар по объектам подземной инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными веществами. Об этом пресс-служба оборонного ведомства страны сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«За последние несколько недель террористы в Газе запустили в Израиль сотни шаров со взрывчаткой. В ответ наш самолёт только что поразил подземную инфраструктуру ХАМАС в Газе. Мы будем бороться с любой террористической деятельностью, направленной против израильского гражданского населения», — говорится в сообщении военных.

Напомним, в начале августа после длительного перерыва возобновился запуск на территорию Израиля из сектора Газа воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными веществами, что привело к возникновению в Израиле десятков пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители ВВС Израиля совершают разведывательные полёты над приграничными районами Ливана после инцидента с проволочными заграждениями на границе.

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