Фокино, , 05:34 — REGNUM Городской суд Фокина в Приморье вынес приговор трём местным жителям, которых обвиняют в незаконной добыче гребешка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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В ходе следствия было установлено, что 16 декабря 2018 года обвиняемые выехали в акваторию залива Стрелок Японского моря Приморья и, не имея соответствующего разрешения, незаконно добыли свыше четырёх тыс. особей гребешка, чем причинили водным биологическим ресурсам РФ особо крупный ущерб в размере 1,4 млн рублей.

Свою вину подсудимые признали частично, причинённый ущерб также возместили частично.

Суд, с учётом позиции гособвинителя Находкинской транспортной прокуратуры, назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 8 месяцев условно с испытательным сроком от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 6 месяцев

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратурой заявлен гражданский иск на сумму более 1,3 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине полицейские накрыли подпольный цех по приготовлению трепанга. Все браконьеры задержаны, изъято почти 400 кг морского деликатеса.