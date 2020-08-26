Владивосток, , 04:40 — REGNUM В Хасанском районе Приморского края при наезде автомобиля Mitsubishi Pajero на участников ДТП пострадали восемь человек, водитель скрылся. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Приморскому краю.

Первая авария с участием двух автомобилей произошла на 118 километре автодороги Раздольное — Хасан в ночь на 26 августа. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и начали оформление необходимых документов.

Как следует из сообщения ведомства, в это время на участников ДТП и сотрудников полиции совершил наезд двигавшийся в направлении Славянки автомобиль Mitsubishi Pajero, который после столкновения с двумя стоящими автомобилями опрокинулся и загорелся. Водитель Mitsubish с места происшествия скрылся.

«В результате автоаварии травмированы восемь человек, в том числе двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Угрозы их жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении.

Личность водителя автомобиля Mitsubishi Pajero, который совершил наезд, в настоящее время уже установлена. Полиция проводит мероприятия по его задержанию.