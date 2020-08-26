Абрего , , 04:21 — REGNUM На востоке Колумбии обнаружили тела трёх расстрелянных молодых людей. Об этом 25 августа сообщает радиостанция La FM.

По её данным, в муниципалитете Абрего (восточный департамент Норте-де-Сантандер) были захвачены три молодых человека, которых неизвестные отвели в лес и расстреляли. Их тела нашли крестьяне.

Как отмечает радиостанция, в районе, где были обнаружены погибшие, активно действуют незаконные вооружённые группировки. В настоящее время власти начали расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии сотрудники похоронного бюро города Кальдас сорвали попытку ограбления их офиса, отняв у грабителя завёрнутый в плёнку банан.

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