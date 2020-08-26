Джакарта, , 03:16 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение располагался в 133 километрах к юго-западу от города Лабуан. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки интенсивностью два-три балла, однако повреждений или пострадавших не было.

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