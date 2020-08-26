Петропавловск-Камчатский, , 02:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у побережья Камчатки, сообщает Единая геофизическая служба РАН.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 98 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров.

Отмечается, что жители столицы Камчатского края ощутили подземные толчки интенсивностью в два-три балла. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Папуа — Новая Гвинея. Его эпицентр находился в 140 километрах от Кокопо на глубине 35 километров.

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