Иерусалим, , 02:02 — REGNUM На границе Израиля с Ливаном был обнаружен проход в проволочных заграждениях, объявлена частичная тревога и проводится прочёсывание местности. Об этом со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авишая Андрае 25 августа сообщает телеканал Al-Hadath.

После обнаружения признаков возможного нарушения границы вблизи населённых пунктов Хоула и Мейс-эль-Джебель артиллерия Израиля выпустила над ливанским пограничным районом несколько осветительных ракет. В настоящее время в связи с предположением о возможном проникновении с территории Ливана вооружённой группы «Хезболлы» военные прочёсывают местность около приграничного посёлка Манара.

Отмечается, что в штаб северного военного округа для наблюдения за проведением операции вылетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. К настоящему моменту командованием Армии обороны Израиля объявлена частичная тревога, на севере Галилеи перекрыты дороги, жителям рекомендовано не покидать своих домов.

Как сообщало ИА REGNUM, Армия обороны Израиля 25 августа обстреляла военные посты и подземные объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на непрекращающийся запуск оттуда воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными веществами.

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