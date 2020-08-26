Афины , , 01:22 — REGNUM Вблизи острова Халки в Эгейском море в ходе поисково-спасательной операции береговой охраны Греции было спасено 92 мигранта. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Министерства морского флота и островной политики Греции.

По данным ведомства, информация о большой лодке с иностранцами, оказавшейся «в трудном положении» в 21 морской миле западнее Халки, поступила в единый координационный центр днём 25 августа. Для поиска людей были немедленно привлечены спасательное судно, четыре патрульных катера, корабль ВМС Греции и пять оказавшихся в этом районе грузовых судов. С воздуха поиски осуществляли два вертолёта вооружённых сил.

Отмечается, что к настоящему моменту известно о спасении 92 мигрантов. Сколько всего их было на терпящей бедствие лодке и какой они национальности пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, береговая охрана Турции отчиталась о спасении 35 мигрантов с резиновой лодки, потерпевшей крушение в Эгейском море.

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