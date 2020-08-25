Кеноша , 25 августа 2020, 23:39 — REGNUM Более трёх десятков пожаров вспыхнуло в городе Кеноше (штат Висконсин, США) во время беспорядков, пишет 25 августа Kenosha News.
Такими данными располагает пожарная охрана Кеноше. По словам её начальника Чарльза Лейпцига, было на фоне беспорядков ликвидировано 34 возгорания.
Пожары охватили 30 магазинов и ряд жилых зданий. Дотла сгорел департамент Висконсина по делам исправительных учреждений.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Кеноше начались после ранения 24 августа полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка. Правоохранители выстрелили ему в спину на улице во время бытового конфликта между горожанами.
В ходе беспорядков, которые начались в знак протеста против действий полиции, пострадало здание городского суда. В Кеноше ввели комендантский час.
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