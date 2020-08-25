Москва, , 22:28 — REGNUM В Москве 18-летний юноша зарезал собственную мать, а после пытался совершить самоубийство. Об этом 25 августа сообщила газета «Московский комсомолец».

Трагедия произошла в ночь на 25 августа в одной из многоэтажек на северо-востоке города. В полицию обратилась женщина, сначала услышавшая непонятный звук, а после увидевшая на земле 18-летнего соседа.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире тело 39-летней женщины с раной в области шеи, рядом нашли нож.

По данным СМИ, трагедии предшествовали семейные конфликты и сложная финансовая ситуация. До приезда полиции юноша рассказывал соседям, что кого-то убил, и пытался позвонить. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжёлое.