Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Сотни тысяч жителей американских штатов Техас и Луизиана должны покинуть свои дома из-за надвигающегося урагана «Лаура», бушующего в Мексиканском заливе, сообщает 25 августа агентство Associated Press.

Приказ об эвакуации касается почти 400 тыс. жителей техасских городов Бомонт, Галвестон и Порт-Артур. В Луизиане не меньшее число людей должны покинуть юго-западную часть штата, где штормовые волны могут полностью затопить прибрежные районы.

Людям предложено взять с собой по одной сумке с вещами и запас еды, а также медицинские маски, необходимые для предупреждения заражения коронавирусом.

Метеорологи США полагают, что «Лаура» может усилиться до третьей, предпоследней категории мощности, и ударить по штатам поздним вечером 26 августа со скоростью ветра до 185 км/час.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Лаура» прошел через Кубу, Гаити и Доминиканскую Республику, где от него погибли около 20 человек. В Доминикане нарушено электроснабжение, наблюдаются сильные наводнения.

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