Лиски, Воронежская область, , 21:16 — REGNUM Два человека пострадали в результате хлопка газа на территории сахарного завода в Лискинском районе Воронежской области 25 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области.

По предварительным данным, около 09:30 на территории сахарного завода АО «Лискисахар» при проведении работ по очистке емкости для выпаривания сахара произошел хлопок газа. В результате травмы получили двое работников предприятия, оба были госпитализированы.

Следственным отделом по городу Лиски СУ СК РФ области проводится доследственная проверка, устанавливаются причины происшествия.