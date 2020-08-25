Анапа, Краснодарский край, , 20:14 — REGNUM Причины пожара в заповеднике Утриш в районе Анапы Краснодарского края назовут правоохранительные органы, власти края приму профилактические меры, чтобы ситуация не повторилась. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев 25 августа во время заседания оперативного штаба в Анапе.

«Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы. Если имела место халатность должностных лиц, они должны быть привлечены к ответственности. Здесь оценку должны дать правоохранительные органы. Край со своей стороны проработает ряд профилактических мер, чтобы больше такая ситуация не повторилась», — сказал Кондратьев.

Крупный лесной пожар произошёл 24 августа между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш, огонь перекинулся на заповедник. Огнём в общей сложности пройдено 107 га, площадь активного горения составляет 3 га. В борьбе с пожаром задействованы почти 400 человек, 65 единиц техники, в том числе три вертолета и самолет Ил-76. За 25 августа авиацией МЧС РФ проведено более 170 сбросов воды общим объемом около тысячи тонн.

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