Анапа, Краснодарский край, , 20:07 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассчитывает, что пожар в заповеднике Утриш в районе Анапы будет потушен в течение суток. Об этом он заявил в ходе вылета в Анапу 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Принял решение лично осмотреть место ЧС в Анапе. Понятно, что уже удается частично локализовать возгорание. Чтобы окончательно его потушить брошены все силы и средства. По информации Гидрометцентра, погода будет благоприятная, поэтому очень рассчитываю, что в течение суток мы сможем полностью избавиться от возгорания», — сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе Большого и Малого Утриша в Анапе был обнаружен днём 24 августа. Из района пожара эвакуировано около тысячи туристов. Введён режим ЧС.

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