Ульяновск, , 19:37 — REGNUM В Ульяновске правоохранители установили личность погибшей, чьё тело было обнаружено 24 августа в парке. Следствие считает, что она была убита, в совершении преступления подозревают её знакомого, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Информация об обнаружении тела поступила утром 24 августа от прохожего, который шёл по парку по улице Северный Венец в Ленинском районе города Ульяновска. В ходе следствия была личность погибшей, ею оказалась 37-летняя местная жительница. При осмотре места происшествия и близлежащей местности полицейские в подъезде одного из домов обнаружили пятна крови.

Был установлен подозреваемый — им оказался 29-летний знакомый жертвы. Известно, что он имеет судимость. В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 23 на 24 августа они распивали спиртные напитки, у них возник конфликт.

«Под воздействием алкоголя мужчина схватил нож, нанес женщине несколько ударов, после чего вынес тело в парк и спрятал в кустах», — полагают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в законную силу приговор в отношении 45-летнего горожанина, который в ходе конфликта стрелял в местного жителя. В ходе задержания фигурант уголовного дела также оказал сопротивление полицейским. Нападение было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Ульяновец получил 13 лет колонии строгого режима.

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