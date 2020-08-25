Тюмень, , 19:24 — REGNUM В Тюмени экстренно расселяют дом по ул. Мелиораторов, 1а. Он признан межведомственной комиссией зоной вероятной чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба горадминистрации областной столицы.

Заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов сообщил, что трёхэтажный дом по ул. Мелиораторов, 1а находится под контролем муниципалитета с конца 2019 года, когда на его фасаде появились трещины. В здании из силикатного кирпича с шиферной крышей 1966 года постройки расположено 45 жилых помещений.

Ранее установленные сигнальные маяки на трещинах показали на днях опасную динамику и угрозу обрушения конструктивных элементов. Территория внутри и около дома признана зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

Жителей аварийного дома заселяют в гостиницу «Колос». В ближайшее время будет решаться вопрос, подлежат ли строительные конструкции дома восстановлению.