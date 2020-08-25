Нижневартовск, Югра, , 18:29 — REGNUM В Югре предстанет перед судом бывший директор одной из школ Нижневартовска за сокрытие домогательств учителя физкультуры к школьницам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 годы, будучи директором, она не обеспечила безопасные условия воспитания учащихся. Зная о совершении учителем физкультуры противоправных действий против половой неприкосновенности в отношении троих учениц, она скрыла известные ей факты от правоохранительных органов.

В настоящее время установлено пятеро потерпевших. Учитель физкультуры обвиняется в совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Он находится под домашним арестом.

Директор школы обвиняется по ч.3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).