Магас, , 18:02 — REGNUM Девять человек госпитализированы после вспыхнувшего конфликта в станице Нестеровской (Сунженский район, Ингушетия), сообщили 25 августа в региональном управлении МВД РФ.

Отмечается, что конфликт произошёл между двумя группами граждан, при этом было применено травматическое оружие.

«В результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу», — сообщили в управлениии.

МВД РФ по Ингушетии начало проверку по факту случившегося с целью установить «все обстоятельства произошедшего», в результате которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, о конфликте с пострадавшими в Ингушетии ранее информацию распространили СМИ.

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