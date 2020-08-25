Чебоксары, , 17:39 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего горожанина, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера на базе отдыха. Жертвой стала 19-летний администратор, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствием и судом установлено, что днем 16 февраля 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории одной из баз отдыха Заволжья, познакомился с её 19-летней администратором.

«Оставшись с ней наедине в одном из гостевых домов, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был вынесен приговор 22-летнему парню, который четыре года назад вступил в половую связь с несовершеннолетней. Это вскрылось во время телешоу, где девушка рассказала о своём первом сексе.

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