Нефтеюганск, Югра, , 17:33 — REGNUM В Югре с 3 сентября 2020 года будет возобновлено слушание по делу о гибели десяти воспитанников спортшколы «Сибиряк» из Нефтеюганска в декабре 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Процесс инициирован Генпрокуратурой РФ, сообщает источник ТАСС.

«По результатам нового расследования, Следственным комитетом РФ выявлены отягчающие обстоятельства и действующий приговор мешает Генпрокуратуре предъявить новое обвинение, в нём дана неверная квалификация действиям всех фигурантов», — сообщил изданию источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2016 года произошло столкновение пассажирского автобуса и двух тонаров, погибли 12 человек, 10 из них — юные акробаты из спортшколы «Сибиряк». В этом трагическом ДТП травмы различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 16 школьников.

В итоге, 6 февраля 2018 года Ханты-Мансийским районным судом водитель автобуса был приговорён к полутора годам колонии, представитель владельца автобуса — к году и трём месяцам. Экс-директор спортшколы «Сибиряк» получила 11 месяцев исправительных работ. Строже всех осуждён водитель тягача, получивший срок шесть лет и девять месяцев лишения свободы. Родители погибших и пострадавших детей возмутились тогда мягкостью приговора, их поддержала прокуратура.

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