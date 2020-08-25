Москва, , 17:19 — REGNUM В Москве два школьника готовились к «колумбайну», сообщает 25 августа телеграм-канал Baza.

По данным канала, о планах двоих 11-летних мальчиков, обучающихся в шестом классе общеобразовательной школы, узнали сотрудники ФСБ. Дети обсуждали свои планы в закрытой группе в социальной сети.

Указано, что ученики обсуждали в Сети, как «купят взрывчатку и взорвут школу», что привлекло внимание сотрудников спецслужбы. Оба мальчика имеют проблемы в отношениях со сверстниками и таким образом намеревались отомстить, следует из материала.

Издание «Лайф» уточнило, что один из шестиклассников относил себя к неформальной субкультуре, а второй из-за проблем с весом становился объектом для издевательств сверстников.