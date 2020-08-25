Кемерово, , 16:38 — REGNUM В Кемеровской области на шахте «Таштагольская» в результате землетрясения произошло обрушение породы. Два человека получили травмы. Об этом сообщает сайт A42.RU.

«04:57 сейсмособытие в районе Таштагольской шахты. В результате произошло частичное обрушение горной породы, пострадали два человека. Подняты на поверхность. Шахта работает в штатном режиме», — сообщили ресурсу в администрации района.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Напомним, что ранее в реанимации скончался второй рабочий, госпитализированный после обрушения породы на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке.

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