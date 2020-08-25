Майами, США, 25 августа 2020, 16:12 — REGNUM Состояния урагана достиг тропический шторм «Лаура», добравшись до южных берегов США, сообщили 25 августа в американском Национальном центре по наблюдению за ураганами.
В настоящее время «Лаура» со скоростью 28 км/ч движется в северо-западном направлении. Скорость его отдельных порывов достигает 33 м/с.
Таком образом, по шкале Саффира-Симпсона «Лаура» соответствует первой категории ураганов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штатах Техас и Луизиана «Лаура», согласно прогнозам, окажется завтра, 26 августа. В обоих штатах введён режим ЧП.
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