Майами, США, , 16:12 — REGNUM Состояния урагана достиг тропический шторм «Лаура», добравшись до южных берегов США, сообщили 25 августа в американском Национальном центре по наблюдению за ураганами.

В настоящее время «Лаура» со скоростью 28 км/ч движется в северо-западном направлении. Скорость его отдельных порывов достигает 33 м/с.

Таком образом, по шкале Саффира-Симпсона «Лаура» соответствует первой категории ураганов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штатах Техас и Луизиана «Лаура», согласно прогнозам, окажется завтра, 26 августа. В обоих штатах введён режим ЧП.

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