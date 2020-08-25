Сунжа, Ингушетия, , 15:59 — REGNUM В Ингушетии произошел инцидент со стрельбой в городе Сунжа. В результате перестрелки получили ранения девять человек, пишет ТАСС. Причиной перестрелки явились конфликты между тейпами, сообщил источник информационного агентства в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что, кроме пострадавших с огнестрельными ранениями, имеются еще и получившие травмы в ходе драки. Ее учинили родные раненых в ходе стрельбы. Пострадали в ней три человека.

Как уточнил «Интерфакс-Юг», участниками межтейпового конфликта являются жители селения Аршты. Его причина не называется.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу инцидента пока нет.