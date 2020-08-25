Анапа, Краснодарский край, , 15:58 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Краснодарского края взять на контроль ситуацию с пожаром в заповеднике Утриш, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 25 августа.

Генпрокуратура дала поручением региональному ведомству проверить исполнение законодательства в деятельности уполномоченных органов лесного хозяйства и администрации особо охраняемой природной территории при реализации функций по охране лесов от пожаров. Также прокуроры должны дать оценку причинам возникновения огня и его перехода на заповедный фонд, оперативности и эффективности принятых противопожарными формированиями мер, а также своевременности и достаточности проведения профилактических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, природный пожар в Анапе был обнаружен днём 24 августа. Из района возгорания эвакуированы около тысячи туристов. Полиция уже возбудила уголовное дело.