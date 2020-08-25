Стокгольм, , 15:32 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на одного человека. Такие данные 25 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 814 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 86 891 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 170 человек.

По состоянию на 25 августа 2 563 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.