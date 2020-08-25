Анапа, Краснодарский край, , 15:21 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассчитывает, что пожары на Черноморском побережье края будут потушены до конца текущих суток. Об этом губернатор заявил 25 августа по итогам заседания краевой КЧС.

Самолет МЧС России, принимающий участие в тушении пожаров в Краснодарском крае © ИА Красная Весна

«В целом ситуация немного улучшилась: в Туапсинском районе пожар потушен. В Новороссийске и Геленджике — возгорания локализованы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе. Ожидается, что до конца суток все пожары будут потушены», — написал губернатор в соцсетях по итогам заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 августа на территории Краснодарского края действует четыре крупных лесных пожара. По последней информации МЧС, три уже локализованы — в Туапсинском районе на площади 5,2 га, в Геленджике на площади 17 га и в Новороссийске на площади 16 га. В настоящее время силы брошены на ликвидацию возгорания в Анапе — здесь пожар тушат уже более суток, введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.