Новосибирск, , 15:20 — REGNUM В Сибирском федеральном округе с начала 2020 года специалисты МЧС России, государственной противопожарной службы и других аварийно-спасательных служб спасли 5 051 человека, из них 3 829 — на пожарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

Всего на территории Сибири уже произошло более 16 тысяч бытовых пожаров, что на 10% меньше аналогичного периода 2019 года. Больше всего техногенных пожаров произошло в Красноярском крае (2 631) и в Алтайском крае (2 517).

На водных объектах по состоянию на 1 августа количество происшествий уменьшилось более чем на 40%. С начала купального сезона в Сибири спасены 373 человека, утонули 192 человека, из них 41 ребенок.

На дорожно-транспортных происшествиях спасены 1 176 человек.

В ведомстве подчеркнули, что в сибирских регионах наблюдается положительная динамика по снижению количества происшествий и гибели.