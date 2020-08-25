Евпатория, Крым, , 15:10 — REGNUM 47-летний житель города Люберцы Московской области, работавший педагогом в детском лагере в Евпатории, задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по Крыму и Севастополю 25 августа.

Установлено, что днём 19 августа мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки. В отношении одной из них он совершил действия сексуального характера. Девочка по телефону сообщила о произошедшем матери, та обратилась к правоохранителям.

Мужчина пытался скрыться из Евпатории, но был остановлен сотрудниками лагеря на автовокзале и передан правоохранительным органам, в настоящее время он арестован. Возбуждено уголовное дело по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ. Назначены соответствующие медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

По данным СК, подозреваемый находился в лагере на испытательном сроке. У мужчины есть судимость за совершение имущественного преступления.

«Следствием будут тщательным образом проверены и обстоятельства его фактического допущения должностными лицами для работы с несовершеннолетними и основания нахождения в детском учреждении», — уточнили в СК.