Майкоп, , 14:57 — REGNUM В Адыгее обнаружен схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. В тайнике находились четыре деревянных ящика с 6 тыс. патронов иностранного производства, сообщили 25 августа в пресс-службе МВД по региону.

Информация об обнаружении в лесном массиве предметов, похожих на боеприпасы, поступила в отдел полиции в Майкопском районе. При отработке данных оперативники наткнулись на схрон. По данному факту проводится проверка, содержимое тайника направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.

Стоит отметить, что на днях в Тахтамукайском районе был обнаружен артиллерийский снаряд, пролежавшихвй земле более 70 лет со времен Великой Отечественной войны. Он был уничтожен накладным зарядом.