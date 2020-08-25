Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области в выгребной яме погибли 44-летний мужчина и 15-летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 25 августа.

Трагедия произошла на хуторе Курлацкий 24 августа. По предварительной информации, мужчина с подростком, находясь на территории частного домовладения, прочищали трубу выгребной ямы. В ходе работ 15-летний мальчик потерял сознание и упал в выгребную яму. Мужчина погиб, пытаясь оказать помощь подростку.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.