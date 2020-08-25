Красноярск, , 14:27 — REGNUM Красноярский краевой суд 25 августа вынес приговор по делу о двойном убийстве, которое было совершено 17 сентября 2019 года на улице Воронова в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Тела женщины и её четырёхлетней дочери нашли осенью 2019 года в съёмной квартире после того, как соседка пожаловалась на трупный запах. В это же время в квартире проживал сожитель убитой Константин Фадеев, скрывавший трупы. Мужчину задержали.

По версии следствия, пьяный Фадеев совершил двойное убийство, а также украл имущество убитых. Он задушил свою сожительницу, а затем добил ножом, нанеся 14 ударов. Ребёнка он задушил шарфом.

Тела он несколько дней скрывал в квартире, рассыпая различные порошки для уничтожения трупного запаха. Затем хозяйка квартиры, придя с проверкой, обнаружила убитых женщину и ребёнка.

Фадеев заявил, что убил женщину из ревности. Однако он должен был ей 210 тысяч рублей, не возвращал её машину и жил за её счёт. Следствие доказало, что убийство было совершено из корыстных побуждений, чтобы не отдавать долг. Девочку он убил, желая скрыть преступление. Также мужчина вывез и сдал в комиссионный магазин некоторые вещи убитой.

Он сознался в содеянном и оказывал содействие следствию. Наличие у подсудимого маленького ребёнка стало смягчающим обстоятельством.

Суд приговорил Константина Фадеева за кражу и двойное убийство к 20 годам и двум месяцам лишения свободы. Также с подсудимого взыщут компенсации морального вреда родственникам погибших — 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Омска из ревности расправилась с 36-летним мужчиной.

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