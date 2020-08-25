Анапа, Краснодарский край, , 14:02 — REGNUM Проверку по факту возгорания в лесном массиве в районе Малого Утриша в Анапе Краснодарского края начала прокуратура региона. Об этом сообщили в ведомстве 25 августа.

«Прокуратурой Краснодарского края проводится проверка по факту лесного пожара в районе малого Утриша вблизи Анапы», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный лесной пожар на территории Анапы был обнаружен днём 24 августа. Площадь возгорания составляет около трёх гектаров, огонь успел пройти уже 82 га. Из районов пожара эвакуировали около тысячи туристов. Введён режим ЧС. Полиция возбудила уголовное дело.

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