Самара, , 14:04 — REGNUM Проверка по факту обнаружения во время тушения пожара в квартире жилого дома тел трех человек, организована в Самаре. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Следственный комитет Sledcom.ru

По сообщению ведомства, трагедия произошла 25 августа во время тушения пожара в квартире дома по улице Аэродромной. Огнеборцы обнаружили тела двух женщин 1932 года рождения и 1962 года рождения, а также мужчины 1984 года рождения.

По предварительной информации, два человека были в нетрезвом состоянии. Возгорание могло начаться из-за непотушенной сигареты, при этом люди могли отравиться отравиться продуктами горения.

Сообщается, что по данному факту следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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