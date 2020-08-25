Ташкент, , 13:52 — REGNUM Восьмилетняя девочка скончались после удара током в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

20 августа трубопровод с горячей водой оказался под напряжением в результате обрыва электрического кабеля. Девочка прикоснулась к металлической опоре трубы, оказалась под напряжением и получила смертельный удар током.

22 августа против должностных лиц предприятия электрических сетей Шайхантахурского района Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 207 УК Узбекистана («Должностная халатность»).

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