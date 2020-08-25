Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием девяти автомобилей на кольцевой автодороге Петербурга в минувший понедельник, 24 августа. Он стал второй жертвой этого массового ДТП с выездом бензовоза на встречные полосы через разделительный барьер.

Как сообщает 25 августа издание «Фонтанка», в больнице скончался пассажир автомобиля «Газель», увезенный в больницу с места ДТП. Водитель «Газели» погиб на месте происшествия.

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД. Там они совершили столкновение ещё с семью автомобилями.

На месте погиб один человек, два человека получили тяжелые травмы, один — травмы средней тяжести. Проводится проверка, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

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