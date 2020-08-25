Джакарта, , 14:00 — REGNUM Скончавшаяся 12-летняя девочка в Индонезии ожила на некоторое время во время, когда ее готовили к похоронам. Об этом 25 августа сообщает портал Daily Star.

По его данным, девочка была госпитализирована из-за связанных с сахарным диабетом осложнений, а затем в тот же вечер скончалась и ее родные начали готовиться к ее погребению.

В момент, когда тело девочки отдали для омовения, как этого требует местная похоронная традиция, ее глаза открылись и она «воскресла».

"Когда мы омывали ее, температура тела внезапно поднялась, а глаза внезапно открылись. Мы обнаружили, что ее сердце снова билось, а тело двигалось», — рассказала одна из местных жительниц.

К девочке сразу же была вызвана бригада медиков, которые подключили ее к аппарату ИВЛ, однако через час она вновь скончалась. По словам специалистов, произошел так называемый «синдром Лазаря», когда после смерти у человека может произойти спонтанное возобновление кровообращение, которое приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения.