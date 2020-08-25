Кальяри, Италия, , 13:21 — REGNUM В период с середины июня до середины августа 2020 года в Италии произошло не менее 500 серьезных пожаров, сообщили в бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti во вторник, 25 августа.

Пожары происходили практически во всех регионах страны, но особенно от них страдает остров Сардиния, отметили в ассоциации.

Был нанесен существенный ущерб лесному и сельскому хозяйству. Увеличение количества и интенсивности пожаров наблюдатели связывают с рекордно высоким уровнем температуры летом 2020 года.