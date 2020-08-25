Бужумбура, , 13:10 — REGNUM По меньшей мере 15 человек были убиты в результате нападения боевиков на юге Бурунди. Об этом передает ВВС Swahili.

По словам репоретров, боевые действия в районе Бугарама провинции Румонге начались в воскресенье, 23 августа, и продолжались до понедельника, 24 августа. Жители района были вынуждены покидать свои дома и прятаться в лесополосе.

В публикации в социальных сетях повстанческая группировка, базирующаяся в соседней Демократической Республике Конго, взяла ответственность за это нападение.

Высокопоставленный правительственный чиновник заявил, что насилие потенциально связано с неизбежной репатриацией беженцев, бежавших в Руанду от насилия в Бурунди в 2017 году.