Анапа, Краснодарский край, , 13:00 — REGNUM Уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» возбуждено из-за лесного пожара в поселке Большой Утриш отделом дознания ОМВД России по городу Анапе Краснодарского края. Об этом сообщается в instagram-аккаунте ОМВД России по Анапе.

https://www.instagram.com/p/CETpDNUnRlf/

«Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к возгоранию. Также полицией проверяется информация о взимании с граждан, находящихся в зоне пожаров, платы за эвакуацию, отдельными капитанами судов, привлекавшихся к спасательным мероприятиям. По итогам проведения необходимых проверочных мероприятий, будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Анапе был обнаружен днём 24 августа, его тушат уже почти сутки. Из зоны пожара эвакуированы около тысячи туристов. Объявлен режим ЧС.

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