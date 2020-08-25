Идлиб, Сирия, , 12:55 — REGNUM Лёгкие контузии получили двое российских военнослужащих в результате нападения боевиков на российско-турецкий патруль в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает 25 августа Центр примирения враждующих сторон в САР.

Отмечается, что патруль был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета неподалёку от населенного пункта Урум-Эль-Джауз на юге провинции. Пострадавшим военным на месте оказали помощь.

Повреждения получил российский бронетранспортер БТР-82, он эвакуирован. Патрулирование трассы М-4 прекращено, военные вернулись на базу.

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