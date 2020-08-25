Тбилиси, , 12:58 — REGNUM Изучая материалы дела о гибели в Грузии 19-летней программистки Тамар Бачалиашвили, адвокат ее семьи Михаил Рамишвили нашел видеозаписи, на которых видны автомобили Службы государственной безопасности (СГБ). Об этом он 25 августа сообщил в эфире телеканала «Рустави 2».

Юрист рассказал, что знакомился с видеоматериалами, на которых видны передвижения машины Бачалиашвили. Видеокамеры также засняли три джипа, которые, как считает Рамишвили, принадлежат СГБ.

«Маршрут этих трех джипов еще предстоит определить», — сказал адвокат. Он считает, что необходимо допросить новых фигурантов, чтобы выяснить, не связаны ли служебные автомобили со смертью девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, Бачалиашвили нашли мертвой за городом в собственной машине. Повреждений на теле не было. Версия правоохранителей о самоубийстве не устроила родителей девушки. Они провели несколько акций протеста, требуя более тщательного расследования. В СМИ была опубликована версия, что Бачалиашвили, будучи программистом, якобы получила доступ к секретной информации, за что и была убита.

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