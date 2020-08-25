Идлиб, Сирия, , 12:48 — REGNUM Российско-турецкий патруль атакован боевиками в сирийской провинции Идлиб, повреждения получил российский бронетранспортёр. Сообщение об этом опубликовано 25 августа в Telegram-канале «Военный осведомитель».

«Судя по фото, был поврежден российский БТР. Его эвакуирует турецкий тягач», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска» российские и турецкие военные приступили к патрулированию трассы М4 у населённого пункта Тарнаба, но в районе населённого пункта Урум аль-Джауз на пути следования одной из машин боевики подорвали фугас, и колонна остановилась.

Отмечается, что атаку совершила группировка «Катаиб Хаттаб аш-Шишани», входящая в «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировка названа именем Амира ибн аль-Хаттаба, который был одним из полевых командиров боевиков, действовавших на территории Чечни.