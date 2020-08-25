Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Локомотив и 23 вагона сошли с рельсов на станции Жаксыбулак в Восточно-Казахстанской области, сообщили 25 августа в пресс-службе «Казахстанских железных дорог».

Авария произошла 25 августа в 8 часов 15 минут (5:15 мск) в результате столкновения вагонов с грузовым поездом №3471. Вагоны произвольно пришли в движение в результате сильных порывов ветра и покатились навстречу грузовому поезду. После столкновения загорелся локомотив. Жертв и пострадавших нет.

В результате аварии задержаны пассажирский поезд №54 Нур-Султан — Достык. Для пассажиров организована доставка автобусом. На месте происшествия работает восстановительный и пожарный поезд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда