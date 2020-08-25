Анапа, Краснодарский край, , 12:25 — REGNUM Около тысячи туристов эвакуировали из района лесного пожара в Анапе Краснодарского края 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

«Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, начавшийся днём 24 августа, прошёл уже 82 га, сейчас его площадь составляет около трёх гектаров. Тушение ведётся в том числе и с воздуха с помощью вертолетов.

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