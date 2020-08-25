Ульяновск, , 12:22 — REGNUM В Ульяновске за неделю спасатели дважды выезжали на вызовы о залёте в многоквартирные дома летучих мышей. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ульяновской области.

25 августа спасатели распространили информацию о том, что накануне поступил сигнал от управляющей компании одного из многоэтажных домов на проспекте Ульяновском в Заволжском районе Ульяновска. В подъезд залетела летучая мышь, и её не могут поймать самостоятельно. Прибывшие спасатели с помощью подручных средств поймали гостью и выпустили в естественную среду обитания.

20 августа в ведомстве отмечали, что аналогичный сигнал поступил с улицы Куйбышева Железнодорожного района Ульяновска. Горожанка сообщила, что в квартиру залетела летучая мышь и повисла на шторе, самостоятельно изловить её не удалось. Спасатели поймали летучую мышь, выпустив её на волю.

На неделе также спасатели помогли стрижу выпутаться из верёвок. Птица попала в ловушку на карнизе окна многоэтажного административного здания.