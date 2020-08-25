Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Состояние трех женщин, пострадавших в ДТП в Душетском муниципалитете на дороге Шатили в Грузии, стабилизируется. Об этом 25 августа в эфире телекомпании «Имеди» сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани.

«Показатели гемодинамики более стабильные, чем это было несколько часов назад. Также появился рефлекс зрачка», — рассказал журналистам врач.

Он добавил, что операции пациенткам уже не проводятся, ведется наблюдение за их состоянием. Женщины подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Напомним, 23 августа микроавтобус упал в обрыв с горной дороги Шатили. Погибли 17 человек. Ранее сообщалось, что пострадавшие женщины поступили в клинику в очень тяжелом состоянии.

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