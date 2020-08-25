Волгоград, , 12:21 — REGNUM Двое жителей Самарской области погибли в результате ДТП в Дубовском районе Волгоградской области. Легковой автомобиль врезался в грузовик, который загорелся от удара, сообщили 25 августа пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 25 августа в 15:38 на 571 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград Nissan Almera, за рулём которого был 43-летний житель Самарской области, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF. В результате аварии у большегруза вспыхнула кабина, водитель — 50-летний житель Свердловской области — успел выбраться из машины.

Водитель легковой иномарки и его 40-летняя пассажирка скончались на месте.